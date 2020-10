Le Belge Florian PÈTE LES PLOMBS en pleine épreuve du Meilleur Pâtissier: Mercotte forcée d'intervenir (vidéo)

Cette semaine, dans le défi de Cyril, les candidats du nord ont été opposés aux candidats du sud sur 2 tartes mythiques : la Tropézienne et la tarte normande.

Le candidat belge, Florian, rate une première fois sa pâte. Il la recommence mais ça ne fonctionne décidément pas : il fait trop chaud et sa pâte colle : "elle fond en fait…". Le candidat s'énerve.

"Oooooooh putain ça m'énerve", lance-t-il. Il est rejoint par Cyril Lignac et Mercotte qui viennent voir ce qu'il se passe mais il les remballe : "Vous me stressez de ouf, ça me saoule. Je suis en train de me ch*** dessus".

"Parle correctement, ne t'énerve pas. Florian, on ne fait que des gâteaux, calme-toi", lui répond Mercotte.

Sa pâte est trop chaude : "Mets-la au frais, et tu fais autre chose, tu reviens dans 3 minutes", lui conseille Cyril.

Il appelle ensuite l'équipe du Nord à remonter me moral de Florian. Bouchra et Elodie lui donne un coup de main avec sa pâte et Florian se remet en selle. "J'ai eu une petite crise panique et de stress parce que je sentais que ça n'allait pas comme je voulais", explique-t-il.

Malgré tous ses efforts, Le temps de cuisson n'est pas suffisant et c'est en larmes que Florian termine cette épreuve, face à un gâteau qui s'est littéralement effondré.

