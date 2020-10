Loïc, fou de cuisine, dévoile la recette de sa belle-mère Chantal: comment cuire le lard dans sa propre graisse?

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

Ce mardi, Loïc a dévoilé la recette des pâtes aux champignons des bois qu'il a dégustée récemment chez sa belle-mère, Chantal, à qui il a dédicacé cette émission de lundi. Ingrédients 300 g de lard fumé (en tranche d’un cm)

1 échalote

2 gousses d’ail

500 g de champignons des bois

250 g d’épinard

1 poignée de persil plat

250 g de farfalle

1 verre de vin blanc

10 cl de crème

100 g de parmesan (bloc)

sel, poivre Recette Portez 3 l d’eau salée à ébullition pour la cuisson des pâtes

Coupez le lard en fins lardons et faites-les fondre dans une grande poêle antiadhésive en commençant à froid . Cuisez à feu vif pour que la graisse de lard commence à fondre et que le lard devienne croustillant.

. Cuisez à feu vif pour que la graisse de lard commence à fondre et que le lard devienne croustillant. Hachez une échalote et deux gousses d’ail finement hachées

Brossez les champignons pour supprimer d’éventuels restes de terre

Rincez les épinards et le persil plat

Quand le lard commence à devenir doré, rajoutez les champignons et poêlez intensément pendant quelques minutes

Jetez les farfalle dans la casserole d’eau salée et cuisez-les 11 minutes (selon les instructions de l’emballage)

Ajoutez les épinards à la poêle, faites revenir et déglacez avec un verre de vin blanc. Laissez réduire à moitié avant de rajouter 20 cl de crème liquide. Assaisonnez d’un peu de sel, de poivre et laissez à nouveau réduire

Égouttez les pâtes et mélangez-les directement à la sauce avec un peu d’eau de cuisson

Râpez généreusement de parmesan et finissez avec une poignée de persil plat haché