Nikos Aliagas avoue: au début, il "avait honte" de la Star Academy

Animateur vedette depuis plus de 20 ans, on a surtout découvert Nikos Aliagas dans la Star Academy, le programme qui a contribué à le faire connaître des téléspectateurs. En effet, au départ, c'est en tant que journaliste qu'il s'est illustré.

Alors, quand il a commencé à animer la Star Ac, il avait quelques a priori, comme il l'a confié à Télé Loisirs. D'autant plus qu'au départ, le programme était très "télé-réalité" et "ne marchait pas", a-t-il expliqué.

"Je regardais les premières images et j'avais honte", a avoué Nikos Aliagas. Mais ce sentiment a évolué avec le temps et deux personnes lui ont fait voir l'expérience des apprentis chanteurs d'un autre œil.

"Finalement, deux artistes m'ont sauvé, parce qu'ils ont mis en avant le concept de l'école : Marc Lavoine et Dany Brillant. Par la suite, on a eu toutes les stars internationales et on a fini à 14 millions de téléspectateurs !", a expliqué l'animateur.

Un succès qui lui a permis de relativiser ses craintes du départ, il a d'ailleurs présenté la Star Academy de 2001 à 2008.