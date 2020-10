Le chien de Miley Cyrus électrocuté dans les coulisses de The Voice USA: "Il a commencé à convulser"

Les faits se sont déroulés en 2016. A cette époque, Miley Cyrus était coach de "The Voice" aux Etats-Unis. Elle participait à l’émission avec son chien Little Dog. Mais pendant qu’elle se trouvait dans son fauteuil rouge de juge et qu’elle écoutait les prestations des candidats, le petit animal se promenait librement dans les coulisses de l’émission.



"Vous savez, sur les plateaux, il y a des câbles partout. Les gens chantaient, on se demandait qui allait gagner l’émission et mon chien a commencé à mâchouiller un câble et tout à coup, on a vu qu’il avait commencé à convulser et qu’il était en train de se faire électrocuter", a raconté la chanteuse de 27 ans durant l’émission de radio The Geena the Latina & Frankie V Morning Show.



Little Dog s’électrocutait, mais personne ne pouvait le toucher à cause du courant. Une solution a cependant été trouvée pour sauver l’animal, mais Miley ne l’a pas dévoilée. "Il va très bien et s’épanouit à Nashville, dans le Tennessee", a juste affirmé la star qui possède 7 chiens, 3 chats, 2 chevaux et un cochon.



