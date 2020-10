Bertrand-Kamal ÉLIMINÉ du casting de Koh-Lanta: voici comment il a été réintégré

Le 9 septembre dernier, Bertrand-Kamal, candidat de l'émission "Koh-Lanta, Les 4 Terres", est décédé des suites d'un cancer du pancréas. L'homme de 30 ans, apprécié dans l'émission, avait pourtant été éliminé du casting.

Au fil des semaines, le public de Koh-Lanta s'attache à Bertrand-Kamal, décédé des suites d'un cancer le 9 septembre dernier. Le candidat de 30 ans, toujours souriant et de bonne humeur, est apprécié de tous les membres de sa tribu. Pourtant, cette saison aurait pu être bien différente. On apprend en effet aujourd'hui que Bertrand-Kamal a failli ne pas en faire partie.

Dans une interview accordée au Télégramme, Alessandro Rinaldo, un casteur pour Koh-Lanta, confie que Bertrand-Kamal n'était pas prévu au casting. Alessandro Rinaldo connaissait bien le candidat. Lorsqu'il suit une formation en animation touristique il y a quelques années, son formateur n'est autre que Bertrand-Kamal. Alors, quand il est casteur pour Adventure Line Productions (ALP), la société qui produit Koh-Lanta, en avril 2019, il pense à lui.

"Une grosse erreur de ne pas le prendre"

"Un jour, j'en ai eu assez d'ouvrir les enveloppes de candidats qui ne dégageaient rien. J'ai alors checké les 800 amis que j'avais sur Facebook, en me demandant combien pourraient faire de bons candidats", confie-t-il. C'est à ce moment-là que son ancien formateur devient une évidence. Malheureusement, il ne faisait pas l'unanimité. "À un moment, il a été éliminé (du casting). J'en connais les raisons, mais je ne peux pas les donner."

Alessandro Rinaldo explique qu'il n'a pas tenté de "pistonner" Bertrand-Kamal. "J'ai juste dit que c'était un très bon candidat et que ce serait une grosse erreur de ne pas le prendre (…) Il m'a tellement apporté quand j'étais animateur. Il m'a permis de me découvrir, m'a sauvé. Et je voulais le remercier. La seule façon de le faire était de réaliser son rêve." Et c'est ce qu'il a pu faire puisque Bertrand-Kamal a pu faire partie des 24 candidats qui ont participé à cette dernière saison de Koh-Lanta.

