Donald Trump: comment a-t-il rencontré Melania? "Mes amis m'ont dit: ne perds pas ton temps"

En 1998, Melania rencontrait Donald Trump. Alors qu'il est directement tombé sous le charme du mannequin, celle-ci l'a fait patienter.

C'est lors d'un événement mondain à New York que Melania Knauss, alors mannequin, fait la rencontre de Donald Trump, homme d'affaires. Ce moment, le couple l'avait raconté en 2005 à la journaliste Camilla Long. Donald Trump a expliqué qu'il était tout de suite tombé sous le charme de "cette fille assise à sa gauche".

Mais l'homme d'affaires, devenu président des Etats-Unis, avait été mis en garde par ses proches. "Des amis à moi, des playboys italiens, m'ont dit: Ne perd pas ton temps, nous avons tous essayé, elle préfère rester à la maison. J'ai demandé: est-ce bon ou mauvais signe ? Parce que j'ai aussi été avec des filles avec lesquelles tout le monde a été. Je l'avais vue sur les podiums et autres, mais sa beauté m'a complètement étonné."

Donald Trump lui a donc demandé son numéro de téléphone, mais Melania a refusé de le lui donner. "Je savais qui il était et je suppose… qu'il avait toutes ces femmes autour de lui", expliquait-elle. Elle a finalement repris contact avec l'homme d'affaires quelques jours plus tard.

C'est un homme très beau et sexy

À l'époque, Melania Trump avait profité de cette interview pour faire taire les rumeurs qui affirmaient qu'elle ne s'intéressait à Donald Trump que pour son argent et sa notoriété. "J'entends des histoires ridicules sur moi, à savoir que je n'étais pas un modèle à succès, que je n'avais pas d'argent et que c'était la raison pour laquelle je suis avec Donald." Or, elle a expliqué gagner très bien sa vie avec ses différents contrats.

Melania Trump avait ensuite expliqué à quel point elle trouvait Donald "très beau et sexy". "Bien sûr, il aimerait que ses cheveux soient en meilleure santé, mais nous aimerions tous changer quelque chose chez nous, non?"