La petite soeur de Britney Spears annonce le reboot de la série Zoey 101

Après deux jours de publication de photos de silhouettes de palmiers violets et d'un fond à pois sur son compte Instagram, Jamie Lynn Spears confirme les espoirs de ses fans: la série dramatique pour adolescents à succès Nickelodeon du début des années 2000, "Zoey 101", va revenir sur les antennes.

"Nous sommes de retour! Etes-vous prêts?" a légendé Jamie Lynn Spears confirmant une réunion de la célèbre série qui avait dû être arrêtée suite à l'annonce de la grossesse de la cadette des soeurs Spears qui avait 15 ans à l'époque.. Parmi les anciennes co-stars, Sean Flynn, Erin Sanders, Matthew Underwood et Chris Massey, feront partie du projet. Ils ont également publié la nouvelle sur leurs comptes Instagram et Twitter. . Victoria Justice et Kristin Herrera, qui ont respectivement joué Lola Martinez et Dana Cruz dans la série n'ont pas été taguées dans ces publications. Peut-être qu'elles n'ont pas souhaité faire partie du projet.

Spears, 29 ans, a également publié un clip plus long intitulé "Surprise !!!".