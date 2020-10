Le prince Harry et Meghan alertés: un ours dangereux rôde dans leur quartier

Le prince Harry et Meghan Markle ont été avertis qu'un ours sauvage rôde près de leur somptueux manoir californien.

Les autorités ont informé le couple précisant que l'ours noir a une tanière à Ranchos San Carlos juste à côté de la maison des Sussex.

Le Département californien de la pêche et de la faune suit la situation de près et pense que l'animal a été attiré dans la région par les poulaillers des riches voisins de Harry et Meghan de Montecito. Plusieurs caméras de surveillance ont déjà filmé l'ours attaquant la volaille ou cherchant de la nourriture dans des poubelles.

Le Département californien de la pêche et de la faune estime que l'animal présente un risque important pour la vie.

Le duc et la duchesse ont acheté le 18 juin dernier le vaste manoir de neuf chambres et 16 salles de bains dans les hauteurs de Santa Barbara pour 14 millions d'euros. Ils sont désormais voisins avec des célébrités telles que Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres.