Britney Spears en bikini sur Instagram: ses vidéos "malaisantes" inquiètent ses fans

Deux vidéos publiées par Brintey Spears ces derniers jours suscitent des questions de la part de ses abonnés Instagram. Certains s'inquiètent pour la santé mentale de la star de 38 ans en découvrant ces images. Sur la première, elle énumère ce dont elle a besoin pour aller à la plage avant de dire qu'elle retourne dans son jacuzzi. Dans la seconde, on la voit défiler ans un autre bikini. Cheveux pas coiffés, mauvaise mine, intérêt limité d'une telle vidéo… Ses abonnés se demandent ce qui lui passe par la tête.

"J’ai peur pour elle. Elle perd la tête", dit un abonné. Ou encore : "Cette vidéo est tellement bizarre". Elle est même jugée "malaisante" par un autre, tandis que le hashtag #FreeBritney apparait.

"Je sais que certains n’aiment pas ou ne comprennent pas mes posts. Mais c’est juste moi heureuse. C’est moi de la manière la plus authentique et réelle que possible", a réagi Britney, mais la plupart ne sont pas convaincus…



