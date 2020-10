Les vraies raisons du retour de Meghan et Harry au Royaume-Uni

The Sun l'avait révélé : Harry et Meghan Markle seront de retour au Royaume-Uni en fin d'année. La reine Elisabeth II aurait demandé de préparer Frogmore Cottage pour le couple.

S'ils reviennent, c'est notamment parce que le visa du prince Harry arrive à expiration et il ne pourra bientôt plus rester sur le territoire américaine.

De plus, le fisc américain s'intéresse aux revenus du prince Harry. Il pourrait devoir payer des impôts sur ses revenus, notamment une conférence qu'il a donnée à Miami et qui lui a rapporté 1 million d'euros, ou encore son contrat avec Netflix.

Il se pourrait donc que le couple revienne entre Noël et Nouvel An. Et Meghan sera aussi de retour étant donné que son procès contre le Daily Mail début le 11 janvier. Sa présence est requise selon la loi britannique.

Reste à savoir combien de temps Harry et Meghan resteront avant de repartir aux Etats-Unis, et s'ils emmèneront leur fils, Archie, avec eux.

Ce qui est sûr, c'est qu'ils passeront Noël en Californie, pour la deuxième année consécutive. Un situation qui attriste la reine Elisabeth II qui aura sans doute l'occasion de s'entretenir avec son petit-fils lors de son retour.

