Loïc nous fait découvrir le guanciale dans ses pasta e piselli: "C'est un peu comme du lard, mais pas tout à fait"

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

Pour la semaine pâtes, Loïc prépare des pasta e piselli. Ingrédients 250 g guanciale 250 g pennettine 2 échalotes 2 gousses d’ail une plante de sauge 50 g de parmesan (en bloc) 400 g petits pois congelés poivre, sel - Portez 3 l d’eau salée ébullition pour la cuisson des pâtes. - Coupez le guancale en petits dés et faites les fondre dans une grande poêle anti adhésive en commençant à froid. Cuisez à feu vif pour que la graisse du guanciale commence à fondre et que ça devienne croustillant. - Cuisez les pâtes dans l’eau en ébullition jusqu’à ce qu’elles soient al dente. (7 minutes). - Ciselez deux échalotes et deux gousses d’ail et rajoutez-les dans la poêle avec le guanciale croustillant. Faites revenir jusqu’à translucide à feu moyen. - Cueillez les feuilles d’une plante de sauge, montez le feu jusqu’à feu vif et cuisez le tout dans la poêle avec les feuilles de sauge. Il faut qu’elles croustillent. - Râpez un beau morceau de parmesan pour obtenir une poignée de parmesan râpé. - Ajoutez 500 gr de petits pois congelés à la poêle et cuisez à feu vif pour décongeler et légèrement cuire les petits pois. - Rajoutez les pâtes immédiatement de la casserole avec de l’eau de cuisson. Sautez le tout dans la poêle et liez la sauce avec le parmesan râpé. Ajoutez un peu d’eau de cuisson. Assaisonnez royalement de poivre noir fraichement moulu et éventuellement un peu de sel si necessaire, mais probablement il n’en faudra pas. - Servez.