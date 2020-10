Donald Trump: ce geste bizarre envers son épouse Melania après son débat télévisé (vidéo)

La gestuelle du couple présidentiel américain manque de naturel. Et ce depuis 4 ans... C'est ce que les observateurs ont pu encore constater après le dernier débat opposant Donald Trump à Joe Biden qui avait lieu ce jeudi à Nashville dans l'état du Tenessee. Les deux couples sont sur scène, d'un côté, les Biden et de l'autre les Trump. Donald Trump saisit la main de son épouse et puis la lâche dans un brusque mouvement. Un moment d'hésitation qui tranche dans l'obscurité du décor mais qui est très commenté sur les réseaux sociaux ce vendredi matin.

