Laeticia Hallyday et Pascal Balland séparés: on en sait plus sur les raisons de leur rupture

Selon le magazine français Gala, le couple n'aurait pas passé ensemble un si bel été sur l'île de Saint Barthélemy en juillet et août dernier dans la villa Jade où Laeticia avait posé ses valises avec ses filles et son nouveau compagnon. En effet, le restaurateur français aurait refusé de se recueillir avec elle sur la tombe du rockeur au cimetière de Lorient, une décision qui aurait attristé et choqué Laeticia.

Pendant le séjour du couple sur cette île idyllique, l'ambiance se serait petit à petit dégradée, Pascal Balland étant "agacé et irritable", "étant lassé de devoir partager sa compagne avec un homme qui n'est plus là depuis 3 ans", relate le magazine.

Après quelques semaines de réflexion passées à distance, elle étant à Los Angeles et lui à Paris, Laeticia aurait décidé de mettre un terme à cette romance le 13 octobre en arrivant à Paris pour assurer la promotion du nouveau coffret souvenir de Johnny Hallyday.

Dimanche soir, dans l'émission Sept à Huit, diffusée sur TF1, la veuve du rockeur confiait que c'était très difficile pour un homme d'être avec elle parce que le souvenir de Johnny était encore omniprésent dans sa vie, et ce presque 3 ans après son décès: "J'arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là... C'est courageux pour l'homme, pour un homme dans ma vie aujourd'hui. La place de Johnny est encore bien présente. C'est pas facile, on est souvent un couple à trois", confiait-elle.

