Loïc Nottet, au bord des larmes, annonce une triste nouvelle: "Le Covid a encore une fois gagné" (vidéo)

Les 24 et 25 octobre, Loïc Nottet devait être sur la scène du Cirque Royal, à Bruxelles. Le jeune chanteur vient d’annoncer que ses shows étaient malheureusement annulés.

Loïc Nottet devait présenter un spectacle exclusif, intitulé Phantomania, ce week-end au Cirque Royal de Bruxelles. Mais le comité de concertation en a décidé autrement. En effet, il a été annoncé ce matin que les événements culturels peuvent continuer avec 200 personnes maximum. Les concerts de Loïc Nottet sont donc annulés. Il l’a annoncé à ses fans sur son compte Facebook dans une vidéo.

"Malheureusement, suite aux nouvelles restrictions de ce matin, nous ne pouvons pas jouer ce week-end. Il y avait plus de 200 personnes qui venaient nous voir, voir le spectacle. On ne va pas commencer à choisir qui vient et qui ne vient pas. Et puis, de toute façon, ce n’est pas rentable pour nous de jouer dans ces conditions", explique l’artiste qui avait prévu de se produire au Cirque Royal les 24 et 25 octobre. Au fil des jours, il informait ses fans, pour leur assurer que les concerts étaient bien maintenus… Il a donc appris la triste nouvelle ce matin.

Cette situation me désole vraiment

"Je viens juste de rentrer de Bruxelles. On était en train de décharger les décors et on a appris la nouvelle. Je suis un peu dégoûté, comme pas mal de monde aujourd’hui, je pense. Le concert Phantomania n’est pas annulé, il aura bien lieu. Je n’ai pas encore la date de report. Très sincèrement, je pense qu’on va essayer de jouer Phantomania pour Halloween prochain. On va voir… Cette situation me désole vraiment. Je suis vraiment désolé de vous annoncer aujourd’hui, veille du premier concert, que c’est annulé. Je sais qu’il y en a qui venaient de loin."

"Nous avons tout fait pour éviter cette situation"

"Sachez que mes équipes et moi-même avons tout fait pour éviter cette situation. Toute la semaine, on a contacté les autorités, on leur a demandé s’il y avait des changements prévus. On nous a affirmé que non. On voulait rester pro jusqu’au bout et on voulait éviter de vous annoncer la veille du show que tout était annulé. Ce matin, on a découvert qu’on n’avait pas eu les bonnes informations." Loïc Nottet est très déçu de cette situation, d’autant que pour lui, "le Cirque Royal faisait énormément d’effort". "Il y avait eu la visite surprise de deux virologues pendant des concerts organisés au Cirque. Ces deux spécialistes avaient rendu un rapport ultra-positif en disant qu’ils étaient agréablement surpris par les mesures prises par le Cirque, ils les félicitaient."

Loïc Nottet explique ensuite vouloir présenter son spectacle plus tard, alors que les larmes lui montent aux yeux. "Ce n’est pas grave, ce n’est pas une annulation, c’est un report. Je tiens à Phantamonia et je tiens à vous le présenter parce qu’on a travaillé très fort sur ce spectacle et j’estime qu’il a le droit d’être joué. Je vous fais plein de bisous et on va espérer très fort que tout cela finisse car ça commence vraiment à bien faire. Je vous donne les informations dès que je les ai parce qu’on n’a pas encore la date de report au moment où je vous parle."

