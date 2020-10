Dans l'Amour est dans le pré, la 1ère rencontre de Claude et Sylvie est une CATASTROPHE: "C'est cuit pour moi" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



Après l'ouverture des premières lettres, le moment est arrivé pour les agriculteurs de rencontrer celles et ceux qui ont réussi à éveiller leur curiosité lors de l'étape cruciale des speed-dating.



Claude a fait la connaissance de ses 9 prétendantes, dont Sylvie. L'institutrice a expliqué au passionné de chevaux qu'elle n'était pas spécialement attirée par cet univers car avait le vertige et qu'elle avait du mal à descendre d'un cheval. "Moi, je recherche quelqu'un qui serait dans ma passion. J'ai besoin d'être épaulé", a expliqué le célibataire. Sylvie a rapidement tiré une conclusion de leur échange. "C'est la catastrophe. C'est cuit pour moi", a lancé la prétendante déçue.

