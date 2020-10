Déchirement dans Koh Lanta: "C’était très dur là-bas, ça l’est encore plus aujourd’hui"

Dans l’épisode de Koh Lanta de ce vendredi, Bertrand-Kamal, candidat décédé en septembre, a été éliminé à l’issue d’une épreuve du jeu. Les candidats lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Les fans qualifient ce moment comme "le plus triste de l’histoire de Koh Lanta".

Attention spoilers!

Bertrand-Kamal face à l’océan après son élimination. C’est l’image qui circule sur l’ensemble des réseaux sociaux après l’émission de Koh Lanta de ce vendredi soir. A l’issue d’une épreuve d’immunité à élimination directe, le candidat emblématique est sorti sans que personne n’éteigne sa flamme.

Les fans de l’émission et du souriant dijonnais ont retenu leur souffle longtemps devant leurs écrans. Malheureusement, Bertrand-Kamal est sorti après un duel contre Dorian. Le candidat décédé en septembre des suites d’un cancer du pancréas pleure, mais il n’est pas le seul. Tous les autres aventuriers sont en larmes.

Sur Twitter, fans et anciens lui rendent hommage comme Dorian: "Ce pu***n de duel que je voulais et que je pensais avoir beaucoup plus tard dans l’aventure avec toi. C’était très dur là-bas, ça l’est encore plus aujourd’hui. Je pense à toi mon pote, un peu plus que d’habitude."

A la fin de l’émission, Denis Brogniart a reçu Samir, le père de Bertrand-Kamal pour évoquer l’aventure de son fils et lui rendre hommage. "Sur cette aventure, je peux vous certifier une chose, c’est mon Bertrand-Kamal. Il était lui-même. C’était le rêve de sa vie, il l’a réalisé. Il voulait que l’émission continue. Et je vous dis merci. Grâce à ces épisodes, j’ai l’impression que mon fils est encore avec moi."

