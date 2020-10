L’aventure de Booba avec une mineure: elle est aujourd’hui star de télé-réalité

Il y a quelques années, le rappeur Booba révélait avoir eu une aventure avec une jeune fille de 16 ans. A l’époque, celle-ci était donc mineure, et anonyme. Mais aujourd’hui, elle enchaîne les télé-réalités.

Les aventures du rappeur Booba ne se compte plus. La star aime plaire. En 2013, il s’affichait avec une jeune fille mineure du nom d’Inès. Loin de l’approbation générale, l’idylle entre le rappeur et la jeune fille de 16 ans n’avait pas duré bien longtemps.

Mais aujourd’hui, cette jeune fille enchaîne les télé-réalités. Ce n’est autre qu’Ines Sberro vue dans Princes et Princesses de l’amour et dans Les Marseillais VS Le Reste du monde. Elle s’est affiché successivement aux bras de Julien Bert et de Paga, figure de la télé-réalité.

En 2016, Ines avait dévoilé sur Snapchat des photos d’elle et de Booba. Elle s’était photographiée sur le lit et avait mis en avant la main tatouée du rappeur. Le principal intéressé n'a jamais commenté cette histoire, d'autant qu'il était marié à Patricia Cerqueira Vinces, mère de ses trois enfants.

