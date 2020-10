La réalisatrice Maïwenn défend Polanski: "Je prends ça comme un compliment"

La réalisatrice française, Maïwenn, bien connue pour ses films engagés, tacle les féministe et accorde son soutien à Roman Polanski. De quoi faire, hurler bon nombre d'internautes.

La réalisatrice, Maïwenn, s’est exprimé dans une interview à Paris Match. Elle affirme son soutien à Roman Polanski. Elle déclare: "Quand j’entends des femmes se plaindre et dire que les hommes ne s’intéressent qu’à leurs fesses, je leur réponds: Profitez-en bien, ça ne va pas durer. J’espère que les hommes me siffleront dans la rue toute ma vie. Je ne me suis jamais sentie offensée parce qu’un homme portait un regard bestial sur moi. Au contraire, je prends ça comme un compliment."

Au sujet d’Adèle Haenel, qui avait quitté la cérémonie des César lorsque Roman Polanski a été récompensé, elle critique: "Adèle Haenel doit avoir un gros bobo quelque part pour partir comme elle l’a fait. Toute cette clique de féministes n’a réussi qu’à faire du mal à la victime de Polanski qui, depuis quarante ans, ne demande qu’une chose: qu’on lui fiche la paix!"

Cette déclaration fait hurler. De nombreuses femmes connues et moins connues se sont exprimées sur les réseaux sociaux, qualifiant cette interview de "à vomir".

