Arnold Schwarzenegger opéré du cœur: il rassure ses fans

Arnold Schwarzenegger a subi une opération cardiaque. Il l’a révélé sur son compte Instagram en indiquant qu’il se porte "merveilleusement bien".

Rien n’arrête Arnold Schwarzenegger. L’acteur de 73 ans vient de subir une opération du cœur, mais assure se porter "merveilleusement bien". Sur son compte Instagram, il publie un cliché de lui dans un lit d’hôpital, le pouce levé. Il légende : "Grâce à l’équipe de la clinique de Cleveland, j’ai une nouvelle valve aortique pour accompagner la nouvelle valve pulmonaire de ma dernière opération. Je me sens merveilleusement bien et j’ai déjà fait une balade dans les rues de Cleveland, profitant de vos magnifiques statues. Merci à tous les médecins et infirmières."

Il y a deux ans, l’ancien gouverneur de Californie avait subi une opération en urgence à cœur ouvert suite à une première valve posée en 1997.

Mais l’acteur rassure. Il publie une série de photo de lui posant devant les statues de Cleveland et démontre qu'il se porte bien. C’est en tout cas ce que ses fans espèrent puisqu’il jouera bientôt dans sa première série d’espionnage autour d’une histoire entre un père et sa fille.

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce samedi 24 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: LES NOUVELLES MESURES