Les influenceurs Manon Julien Tanti pavanent avec des animaux sauvages: les internautes CHOQUÉS (vidéo)

Manon Tanti, née Marsault, s'est faite connaître en 2013 dans la saison 3 de L'île des vérités. Elle a fait la connaissance de Julien Tanti en 2016 dans Moundir et les Apprentis Aventuriers, avec qui elle se mettra très rapidement en couple. Depuis, les deux français sont devenus influenceurs et ont, comme Nabilla, emménagés à Dubaï.

Sur sa page Facebook , Hugo Clément vient de partager les images de vacances des deux stars de télé-réalité. "Quand deux candidats de télé-réalité (Manon et Julien Tanti), suivis par plus de 6 millions de personnes, se filment sur les réseaux en train de promener un singe et un crocodile en laisse, ou de "jouer" avec un bébé tigre en cage. Le tout, en encourageant leurs enfants à faire pareil. Sur une image, on voit Manon Tanti caresser le crocodile attaché, dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch. Caresser un crocodile, sérieux ?! Ce "zoo" où les animaux sont des objets destinés à divertir les clients se situe à Dubaï."