Dany Brillant a choisi le prénom d’un de ses fils belges sans consulter son épouse: "J’ai honte de raconter ça"

Il était impossible de recevoir Dany Brillant, venu pour présenter son album de reprises de Charles Aznavour, sans évoquer ce qui le raccroche à notre pays : sa famille. Son épouse Nathalie et ses deux fils Lino et Dean, en hommage à Lino Ventura et Dean Martin.

Même si le premier n’aurait pas dû s’appeler comme ça. Il lui a donné le prénom Lino à la commune à l’insu de son épouse. "J’ai honte de raconter ça mais c’est un prénom qui n’était pas très à la mode il y a une dizaine d’années et je pensais qu’en donnant à mes enfants le nom d’une idole, ils auraient ses valeurs. Et comme Lino pour moi c’est la force, la droiture, l’honnêteté, j’avais envie de l’appeler Lino. Et puis maintenant je trouve que tout le monde adore ce prénom. Il y a plein de gens que je connais qui appellent leur fils Lino. (…) Ils n’étaient pas très chauds, ils voulaient des prénoms plus classiques comme Thierry. Mais moi Lino je trouve que ça lui va bien, à Lino…"

Bruxelles "c’est moins anxiogène qu’en France"

Ses deux fils, "ils sont Belges, ils habitent en Belgique à Bruxelles, ils sont très heureux ici et je suis très content qu’ils habitent là. C’est moins anxiogène qu’en France. C’est vrai qu’on a vu Paris sans touristes, c’est pour ça que j’ai pu tourner à Montmartre. Mais je trouve que les Belges ils ont quand même cette espèce de, cette ouverture à l’autre. Il y a un stress évidemment que je sens mais à Paris, par exemple où j’habite, moi je trouve que c’est vraiment insupportable."

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce lundi 26 octobre ?