Francis Huster: "J’ai été violé par un homme quand j’avais 11 ans, il avait un couteau"

Dans son livre Pourquoi je t'aime sorti en février, Francis Huster raconte un moment traumatisant de sa vie trois ans après en avoir parlé dans On n’est pas couché sur France 2. Le comédien a été violé lorsqu’il avait 11 ans. "Vous savez, j'ai été violé par un homme qui s'est introduit dans la maison de ma grand-mère à La Varenne Saint-Hilaire quand j'avais 11 ans et j'ai failli mourir", a confié l’homme de 72 ans à Gala. "Il avait un couteau, je l'avais sous la gorge. Ce fut un tel choc que je me suis retiré, à ce moment-là, de la vraie vie", a poursuivi l’ex-compagnon de Cristiana Reali.



"Je suis devenu un autre, c’est aussi simple que ça. J’ai changé de vie, de personnalité", avait-il révélé sur Europe 1.

