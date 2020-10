Meilleur Pâtissier: les animaux fantastiques des candidats BLUFFENT le jury (vidéo)

Lors de l'épreuve créative de cette semaine consacrée au chocolat, les candidats se sont amusés à représenter des animaux fantastiques.

Reine a été la première à faire déguster son animal : un ornithorynque. Cyril Lignac a apprécié découvrir cet animal qu'il ne connaissait pas : "Je trouve ça super", a-t-il noté, soulignant encore qu'"à la découpe, c'est top". La dégustation se passe impeccablement aussi et est très apprécié des 3 jurés.

Le gâteau de Bouchra est ensuite présenté. "La tête du singe, c'est un truc de malade tellement c'est bien fait. On dirait E.T. avec une tête de singe", note Cyril. Les chefs sont un peu déçus à la dégustation, mais notent l'effort sur le visuel.

La chouette de Margaux est également très appréciée par les chefs, tant sur le visuel qu'au goût : "Tu m'épates de semaine en semaine", note Cyril. "La chouette, elle est trop rigolote", ajoute Mercotte. À la dégustation, tout se passe très bien aussi pour la candidate.

En fin, l'autruche cantatrice de Florian a son petit effet : "En 9 saisons, j'ai jamais vu un pâtissier comme toi", souligne Cyril Lignac, impressionné de voir l'animal tenir sur ses pattes comme l'avait promis le pâtissier belge. Arnaud Ragot, le matre chocolatier invité trouve cela "complètement déjanté". La découpe est un peu cocasse mais le goût y est. Cyril Lignac apprécie le concept : "Je me rappellerai toute ma vie que j'ai découpé une autruche en chocolat… J'ai envie de saluer l'audace, tu as cassé les codes, bravo", dit-il encore. Mercotte et Arnaud Ragot sont également séduits par l'expérience.