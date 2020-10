Qui quitte le Meilleur Pâtissier au terme de cette semaine dédiée au chocolat? (vidéo)

Choix difficile cette semaine pour Cyril Lignac et Mercotte au moment de décider qui va quitter l'aventure et qui aura le tablier bleu. Il y a beaucoup d'irrégularité mais une candidate tire vraiment son épingle du jeu : Margaux. C'est elle qui récupère le tablier bleu du meilleur pâtissier de la semaine. Les jurés veulent applaudir sa régularité : elle est la seule à briller lors de chaque épreuve. Reine et Florian sont également cités parmi les bons candidats de la semaine.

En revanche, plusieurs pâtissiers ont échoués sur une ou deux épreuves cette semaine, ce qui les a mis en danger. Mais Jérémy est celui qui a été le moins bon lors de ces épreuves dédiées au chocolat. Il quitte le concours très content de son parcours, mais aussi ému: le jeune homme verse quelques larmes au moment où l'aventure s'achève pour lui...