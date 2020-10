Loïc, fou de cuisine, vous prévient pour ses légumes farcis à l'arrabbiata: "Ne mettez pas ça dans vos yeux hein!"

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

La recette du jour: Légumes farcis à l’arrabbiata Ingrédients 2 poivrons rouges

1 courgette

3 grosses tomates (à farcir)

2 oignons

2 piments rouges

2 gousses d’ail

1 c.à.s. de graines de cumin

500 g de haché

1 bouteille de passata

750 g de pommes de terre grenailles

200 g d’emmental râpé

Huile d’olive

Sel et poivre Recette - Découpez le chapeau des poivrons et videz-les. Faites la même chose avec la courgette en longueur et avec les chapeaux des tomates. Préservez la chair intérieure des tomates et de la courgette pour la farce. - Ciselez les oignons, les piments et l’ail finement. Réservez la moitié pour la sauce. - Saisissez l’autre moitié dans une poêle à feu vif dans un filet d’huile d’olive. Assaisonnez l’oignon, le piment et l’ail avec une c.à.s. de graines de cumin, du sel et du poivre. Laissez rissoler quelques minutes pour une belle coloration. - Hachez la chair des tomates et de la courgette finement. Ajoutez à la poêle et cuisez quelques minutes. Incorporez cette préparation au haché et mélangez vigoureusement. - Préchauffez le four à 200°C. - Faites revenir l’oignon, le piment et l’ail restant dans la même poêle dans un filet d’huile d’olive. Ajoutez une bouteille de passata et laissez mijoter quelques minutes. Ajoutez les pommes de terre grenailles dans la sauce tomate et laissez encore mijoter quelques minutes. - Remplissez les légumes vidés avec la préparation de haché et terminez avec de l’emmental râpé. Disposez la sauce dans un grand plat avec les grenailles par dessus suivi des légumes farcis. - Enfournez pour 30 minutes et mangez! Retrouvez Loïc, fou de cuisine du lundi au vendredi à 18h15 sur RTL TVI et sur RTL Play.