Humour trash: Laura Laune crée le malaise avec sa chanson

Laura Laune était invitée sur le plateau de la nouvelle émission de France 2, "On est presque en direct". Après avoir créé le malaise dans le JT de la chaîne, cette fois-ci, c’est face à Laurent Ruquier qu’elle choque.

L’humoriste belge, Laura Laune, était l’invitée de Laurent Ruquier dans l’émission de France 2 "On est presque en direct". Dans sa chanson, la Belge enchaîne les blagues à humour trash comme à son habitude, mais le public n’apprécie que moyennement.

"On peut critiquer la Shoah, dire que c’est mal on a le droit, mais on ne m’ôtera pas de l’idée qu’à cette époque au moins les trains roulaient. Et les cathos j’ai une idée, allez tous vous faire enculer, et les migrants c’est comme les Aspégics, dans l’eau ça disparaît c’est magique," chante-t-elle.

Ses propos ont fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains exprimant qu’on ne peut pas rire de tout contrairement à ce que l’humoriste explique à la fin de sa chanson: "C’est vrai, on ne peut pas rire de tout car maintenant tout le monde est vexé. Il faut un coupable, donc je l’avoue, c’est Laurent qui m’a tout dicté. Arrêtez de poser cette question. La liberté de rire et de penser, c’est comme Sarko et la prison, ça devrait être à perpétuité."

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur sa prestation. Kelly Vedovelli était particulièrement choquée. Selon elle, le contexte actuel ne permet pas de rire de ces sujets-là.

