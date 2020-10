Benjamin Castaldi révèle un secret choquant sur Secret Story: "Si vous faites ça, c’est sans moi"

Benjamin Castaldi a raconté une anecdote choquante concernant l’émission Secret Story. L’ancien animateur de l’émission a empêché la production d’arriver à ses fins.

Il y a treize ans débutait l’aventure Secret Story : une télé-réalité d’enfermement où tous les participants avaient un secret à défendre. Benjamin Castaldi a animé l’émission jusqu’en 2014 et est aujourd’hui chroniqueur dans Touche pas à mon poste.

C’est dans ce cadre-là qu’il a révélé une anecdote choquante. "Il y a une candidate de Secret Story qui était enceinte et la question s'est posée de lui faire prendre une pilule avortive, et on a été obligés à l'époque d'expliquer à la direction de la chaîne que c'était extrêmement traumatisant, que ça avait des conséquences, qu'à un moment il fallait expulser l'embryon, je leur ai dit 'on peut pas cautionner ça, on peut pas le filmer et le suivre, si vous faites ça, c’est sans moi."

