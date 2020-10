Soupçons, les dessous de l'affaire Wesphael: la série événement

"Soupçons" est une série d'investigation en six épisodes (40 minutes) qui retrace la chute de Bernard Wesphael, cet ex-député belge, accusé de l’assassinat de son épouse Véronique Pirotton dans une chambre d’hôtel à Ostende. Comme rarement à l'écran, tous les protagonistes du procès de la décennie livrent leur vérité.

Après dix mois de détention et un lynchage médiatique sans précédent, l’homme est acquitté à l’unanimité par la Cour d’assises de Mons mais au bénéfice du doute. Aux yeux des proches de Véronique Pirotton et de l’opinion publique, Bernard Wesphael reste suspect, il aurait bel et bien tué sa femme dans un accès de colère.

Une histoire hors norme, où le doute et la suspicion subsistent toujours dans l’opinion publique.

Une série d'investigation proposée par Georges Huercano et Pascal Vrebos.

Réalisée par Alain Brunart. En collaboration avec Netflix.