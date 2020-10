Céline Dion devient… actrice

Céline Dion vient de décrocher un rôle dans la comédie romantique Text for you, révèle Gala. La chanteuse, qui a dû interrompre sa tournée mondiale en raison de la pandémie de coronavirus, a vu une belle opportunité dans cette proposition.



La Canadienne, qui a toujours rêvé de devenir actrice, aura ainsi l’opportunité de faire ses preuves, même si elle devrait jouer son propre rôle. La chanteuse, qui aimerait incarner Maria Callas un jour au cinéma, donnera la réplique à Sam Heughan, acteur de la série Outlander, et Priyanka Chopra Jonas, actrice de Quantico.



Text for you est la version américaine du film allemand SMS Fur Dich sorti en 2016 et qui est une adaptation d’un roman de Sofie Cramer.



Le film raconte l’histoire d’une femme qui, pour apaiser la douleur après avoir tragiquement perdu son fiancé, commence à envoyer des textes romantiques sur son ancien portable. Il s'avère que le numéro de téléphone a été réassigné à un homme de l'autre côté de la ville qui souffre d'un chagrin d'amour similaire. Les deux personnes se rencontrent et ressentent une connexion indéniable, mais ne semblent pas pouvoir laisser le passé derrière eux. Dans ce remake, la musique et l'influence de Céline Dion leur donnent le courage de tenter à nouveau leur chance en amour.