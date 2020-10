Shy'm dévoile son baby bump et crie son bonheur: "Il n'y a pas de mots" (photo)

La chanteuse Shy'm avait annoncé la nouvelle dans un clip. Enceinte de son premier enfant, elle avait partagé son dernier titre, intitulé "Boy", en référence au sexe de l'enfant qu'elle porte. Heureuse de ne plus devoir se cacher, elle multiplie désormais les clichés. Sur l'une des dernières photos postées sur son compte Instagram, elle dévoile son baby bump et en profite pour partager ses émotions avec sa communauté.

"C’est bon le bonheur. Et de le partager avec vous le décuple. Plusieurs mois à réaliser, à vivre heureux et cachés, à repousser, à profiter jusqu’aux dernières rondeurs invisibles, à se demander quand et comment le dire. Jusqu’à l’évidence: SING IT !! Alors après plusieurs mois, me voilà, des dents, des grammes et des chansons en plus", écrit la jeune femme.

Elle doit renoncer à la danse

À 34 ans, la chanteuse se dit comblée par ce nouvel événement. "'Heureuse' n’est pas assez. Il n’y a pas de mots, il y a juste des coups qui vous crient 'Maman j’arrive !!!!!' et remplissent chaque partie oubliée de votre corps", souligne-t-elle.

Dans une autre photo postée ce 28 octobre, elle révèle que suite à sa maternité, elle va devoir renoncer pendant quelques temps à l'une de ses plus grandes passions : la danse.

Selon le magazine Public, seule, l'identité du père n'a pas été révélée. Shy'm a longtemps été en couple avec le tennisman Benoît Paire de 2015 à 2017. Elle a ensuite connu une liaison avec Terence Telle, un candidat de la saison 9 de Danse avec les stars. La dernière romance qui lui a été attribuée était avec Tanel Derard, le neveu de Lio, en 2019.

