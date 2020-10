Gros CLASH sur le plateau de CNews en direct: énervé, un chroniqueur quitte subitement le plateau (vidéo)

Les débats avec Pascal Praud sur CNews sont souvent enflammés. La preuve, ce mardi 27 octobre, lorsqu'un chroniqueur, visiblement très énervé, a préféré quitter le plateau plutôt que continuer le débat.

Alors que le président français a annoncé une allocution ce mercredi à 20h, la menace d'un nouveau confinement plane sur l'Hexagone. Faut-il un reconfinement général? Le gouvernement a-t-il anticipé la 2e vague? Dans l'émission "L'heure des pros" de Pascal Praud, le débat était lancé. Et visiblement, chroniqueurs et présentateur ne partageaient pas le même avis à ce sujet. "Méfiez-vous de l'insurrection qui monte", a lancé le chroniqueur Yvan Rafioul. "Mais ça fait 15 fois que vous le dites ! On dirait que vous la souhaitez", s'est alors exclamé le présentateur Pascal Praud. "Mais presque...", a répondu le chroniqueur.

Des déclarations qui n'ont pas plu à Pascal Praud qui, énervé, a tenté de raisonner son chroniqueur. Celui-ci lui a fait comprendre qu'on ne pouvait tenir de tels propos sur un plateau de télévision. Mais peu importe, Yvan Rafioul en avait décidé autrement. "Vous m'emmerdez ! J'aimerais terminer mes phrases. Vous vous taisez maintenant", a-t-il lancé. Très agacé, le chroniqueur a finalement quitté subitement le plateau, créant l'étonnement de Pascal Praud et de ses autres chroniqueurs. "Yvan, revenez", a-t-il lancé.