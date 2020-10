Loïc vous montre comment éviter les grumeaux pour une pâte à crêpes PARFAITE (vidéo)

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine ! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

Ce mercredi 28 octobre, Loïc vous propose une recette de crêpes aux pommes. Et à l'occasion, il vous donne une petite astuce si vous avez l'habitude d'avoir des grumeaux dans votre pâte à crêpes. Premier conseil: "Ne pas paniquer". Il suffit de laisser reposer sa pâte pendant quelques minutes avant de réaliser vos crêpes. Cela va permettre à la farine de se dilater. Un petit coup de fouet plus tard, les grumeaux auront donc disparu. Si vous souhaitez refaire cette appétissante recette de Loïc, voici le résumé, étape par étape. Ingrédients: 6 œufs 1 L de lait 500 g de farine 4 pommes jonagold 1 citron 60 g de sucre 50 g de beurre 1 verre de calvados Huile de tournesol Sucre impalpable Sel Préparation: Battez 6 œufs dans un litre de lait et ajoutez une bonne pincée de sel et de sucre. Tamisez la farine petit-à-petit au mélange mouillé jusqu’à obtention d’une pâte à crêpes. Laissez reposer la pâte à température ambiante un quart d’heure. Épluchez quatre pommes et retirez le trognon avec les pépins. Coupez les pommes en tranches à l’horizontale (avec un trou au milieu…) et enduisez les d’un peu de jus de citron à fin d’éviter l’oxydation. Faites fondre un fond de sucre jusqu’à obtention d’un caramel blond. Ajoutez une belle noix de beurre et disposez les tranches de pommes dans la poêle. Saisissez-les bien pour avoir des pommes bien caramélisées. Mouillez les pommes avec un shot de Calvados et flambez. Réservez les pommes caramélisées. Préchauffez le grill du four. Enduisez la poêle d’une fine couche d’huile de tournesol et cuisez vos crêpes ultra fines. Déposez quelques crêpes pliées en quarts sur un plat et badigeonnez les crêpes royalement de sirop des pommes. Passez les crêpes quelques minutes en dessous du grill au four pour qu’elles croustillent. Chauffez un demi verre de calvados dans un poêlon à feu vif. Sortez les crêpes du four et disposez les pommes caramélisées par dessus. Flambez le calvados dans le poêlon et versez sur les crêpes. Tamisez un peu de sucre impalpable et les zestes de citron pour terminer. Retrouvez Loïc, fou de cuisine du lundi au vendredi à 18h15 sur RTL TVI et sur RTL Play.