Jennifer Aniston demande de ne pas voter pour Kanye West, il réplique et s'en prend à la série "Friends"

Il dit vouloir représenter Dieu face à Joe Biden et Donald Trump. Le rappeur Kanye West continue sa campagne bien qu'il soit inéligible sur le territoire américain. Selon le New York Magazine, il aurait déjà déboursé 12 millions d'euros dans sa campagne présidentielle.

Jennifer Aniston a indiqué avoir voté pour Joe Biden. "J'ai voté pour eux (Joe Biden et Kamala Harris) parce qu'en ce moment, ce pays est plus divisé que jamais. À l'heure actuelle, quelques hommes au pouvoir décident de ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire de leur propre corps. Notre président actuel a décidé que le racisme n’était pas un problème. Il a ignoré la science à plusieurs reprises et publiquement ... trop de gens sont morts", a-t-elle écrit.

Soyez responsable

À la fin de son message, elle a également demandé à ses fans de ne pas donner leurs voix au rappeur. "'S'il vous plaît, voter pour Kanye n'est pas drôle. Je ne sais pas comment le dire autrement. Soyez responsable", a indiqué l'actrice.

De son côté, le rappeur s'est empressé de répondre. "Friends n'était pas drôle non plus", a tweeté Kanye West. Le tweet a été repris par de nombreux médias américains mais supprimé par le rappeur depuis. Il fait ici référence à la série culte dans laquelle Jenifer Aniston a tenu le rôle de Rachel pendant 10 ans. En moyenne, la série rassemblait environ 26 millions de personnes chaque semaine.