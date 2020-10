Ce conseil étrange mais payant que Jean-Jacques Goldman a donné à Céline Dion

Alors qu'elle a dû annuler sa tournée Courage en raison du coronavirus, Céline Dion a fait un petit clin d'œil à son public francophone sur les réseaux sociaux. Elle a partagé une vidéo d'elle avec Jean-Jacques Goldman.

On peut y voir les coulisses de l'enregistrement de la chanson "On ne change pas", issue de l'album "S'il suffisait d'aimer", sorti en 1998.

Le tweet posté par la chanteuse renvoie vers une vidéo YouTube où d'autres moments en coulisses sont filmés.

À propos de cette chanson, on entend notamment Jean-Jacques Goldman pointer une petite erreur de prononciation de Céline Dion qui dit "son rengaine" au lieu de "sa rengaine".

"C'est très gentil de l'avoir fait, sinon je n'avais rien d'autre à te dire... Alors j'apprécie !", ironise-t-il.

Avant cet album, ils avaient déjà travaillé ensemble sur "D'eux", l'album français le plus vendu au monde et qui a révélé Céline Dion.

Il avait mis en place une stratégie pour faire "déchanter" la chanteuse québécoise. Il lui avait conseillé de chanter comme si elle avait un bébé dans les bras, apprend-on sur le site de Gala. De cette façon, elle avait moins de puissance et plus de souffle. Une astuce pour toucher davantage et donner plus de lace au texte.

À l'époque, cette "astuce" avait beaucoup touché Céline Dion puisqu'elle n'était pas encore maman.



