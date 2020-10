Elections américaines: les stars appellent à voter (photos)

A moins d’une semaine de l’élection présidentielle américaine, les célébrités poussent au vote et font entendre leurs voix.

Les enjeux de l’élection présidentielle à venir sont énormes, notamment en ce qui concerna la lutte contre le coronavirus. Les Américains sont donc nombreux à avoir voté de manière anticipée. Parmi ces électeurs, beaucoup de stars qui poussent leurs fans à faire de même.

"30 jours avant d’aller voter", écrivait Eva Longoria début octobre. Elle a même acheté le t-shirt "Vote" pour son fils de 2 ans. Ryan Reynolds est aussi apparu aux urnes. Le Canadien votait pour la première fois aux États-Unis. Sa femme, Blake Lively, a immortalisé ce moment.

Selena Gomez a également voté pour la première fois. Dans une longue vidéo sur son compte Instagram, elle a expliqué à ses millions d’abonnés l’importance du vote. Rihanna, Reese Witherspoon et Jessica Alba ont également suivi le mouvement.

Contre Donald Trump?

En plus de pousser les électeurs à voter, certaines célébrités n’hésitent pas afficher clairement leurs opinions politiques. La jeune artiste, Billie Eilish, s’est exprimée à ce propos lors d’un concert virtuel: "J’ai voté la semaine dernière, c’était vraiment très fun, très excitant. Nous devons faire quelque chose, parce que le monde est en train de mourir (…) et que Trump est le pire. Si on vote pour dégager le monsieur orange, peut-être aurons-nous une chance de nous revoir."

Jennifer Aniston ne cache pas non plus son soutien à Joe Biden et surtout à sa colistière, Kamala Harris. "J’ai voté pour eux parce qu'en ce moment, ce pays est plus divisé que jamais. En ce moment, quelques hommes au pouvoir décident de ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire avec leurs propres corps. Notre président actuel a décidé que le racisme n'était pas un problème. Il a ignoré publiquement et à plusieurs reprises la science... trop de gens sont morts."

