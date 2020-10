Camille Lellouche répond à Emmanuel Macron: un sketch grinçant empreint de colère

A peine le Président français, Emmanuel Macron, a-t-il annoncé un reconfinement partiel de la France, que de nombreuses personnes ont réagi sur les réseaux sociaux. C’est le cas de l’humoriste, Camille Lellouche.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle partage dans un sketch grinçant sa frustration et sa colère concernant la situation du monde du spectacle. Elle fait semblant de faire une dictée à son enfant imaginaire.

Nous écoutâmes le discours de Monsieur le Présent ce soir, et nous fûmes surpris quand nous voyâmes qu’il ne parlûte pas des humoristes, chanteurs, techniciens, régisseurs, musiciens. Nous nous rendâmes compte une fois de plus que nous nous faisâmes encul*** bien fort. Il nous chiâlates dessus. Une fois. Maintenant deux. Pourquoi pas trois ? Il jurâte de nous respecter, et au final, nous nous faisâmes encore n*quer.