Le conseil de Loïc: ce qui est important pour bien réussir sa sauce béchamel (vidéo)

Loïc n'est pas un "Chef" mais un fou de cuisine ! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c'est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande.

Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu'il nous présente.



Chicon gratin et sa sauce béchamel



Ingrédients

1 kg de chicons pleine terre

2 c.à.s. de beurre

2 c.à.s. de farine

500 ml de lait

250 g gruyère en bloc

10 tranches de jambon à l’os

2 kg de pommes de terre bintje

100 g de beurre

200 ml de lait

Beurre

Sel, poivre

Noix de muscade

- Préchauffez le four à 190°C.

- Nettoyez les chicons et coupez les dessous. Chauffez une bonne noix de beurre dans une poêle antiadhésive à feu vif et saisissez les chicons jusqu’à ce qu’ils caramélisent très fort.

- Faites une béchamel dans un poêlon avec deux c.à.s. de beurre et deux c.à.s. de farine pour le roux. Laissez cuire le roux quelques minutes à feu moyen et ajoutez ensuite 500 ml de lait petit à petit jusqu’à obtention d’une sauce très liée. Assaisonnez avec du sel, du poivre, de la noix de muscade et un peu de gruyère râpé.

- Quand les chicons commencent à devenir tendres, réservez-les sur une assiette avec du papier absorbant pour les sécher au maximum. Utilisez les jus de cuisson restants dans la poêle pour alléger la sauce béchamel solide.

- Confectionnez le gratin en roulant les chicons caramélisés dans une tranche de jambon à l’os. Disposez dans un plat et saucez avec la béchamel. Râpez le gruyère et couvrez royalement le plat. Cuisez le gratin pendant 30 minutes au four. Il faut la bonne croûte de fromage!

- Épluchez les pommes de terre et rincez-les. Coupez en gros morceaux et mettez en cuisson dans de l’eau froide et salée. Portez à ébullition à feu vif, descendez le feu et laissez mijoter 20 minutes jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites.

- Chauffez 100 g de beurre et 200 ml de lait dans un poêlon pour agrémenter la purée.

- Égouttez les pommes de terre, laissez-les sécher et écrasez en purée. Rajoutez le mélange de lait et de beurre chaud et ajustez l’onctuosité. Rectifiez l’assaisonnement de sel, de poivre et de noix de muscade.

- Servez les chicons au gratin avec la purée