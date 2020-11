Dans l'Amour est dans le pré, Fabienne SIDÈRE Claude: "Comment ça s'appelle le carré de foin là?" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



À Florennes, Eve, Fabienne et Pascale sont déjà en train de succomber au charme du cow-boy. Elles découvrent peu à peu les joies de la campagne, surtout Fabienne... "Comment ça s'appelle encore le carré de foin là?", a demandé la célibataire. Sa question a fait réagir ses rivales et... Claude.

"Tu me fais peur là. Tu ne sais pas ce que c'est?", a lancé le célibataire, visiblement étonné. "Si un ballot c'est un truc rond, et je demande comment ça s'appelle le truc carré", a précisé la célibataire. "Ca s'appelle des ballots aussi", lui a répondu Pascale, une des prétendantes de Claude, à sa rivale.