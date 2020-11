Dans l'Amour est dans le pré, Pierre-Henri HILARE en découvrant la passion d'une prétendante: "C'est ce qu'on voit sur Arte le soir ?" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



Le grand jour est arrivé, Pierre-Henri a rencontré ses prétendantes lors du speed-dating. Le célibataire a fait la connaissance de Marine, passionnée de danse. "C'est quel style de danse que tu fais?", a voulu savoir l'agriculteur.



"Je suis dans le contemporain et le moderne", a répondu la célibataire. "Je n'ai pas envie de critiquer, mais c'est ce qu'on voit sur Arte le soir?", a lancé l'homme, amusé. "Sur Arte? Ils montrent ça? Non, c'est plus moderne", a répliqué la jeune femme.

Pierre-Henri a ensuite enchaîné les rencontres avec les autres prétendantes. A la fin de la journée, il a dû choisir celles qui poursuivront l'aventure avec lui. Il n'y a que trois femmes qui seront invitées à passer quelques jours dans sa ferme.