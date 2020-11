Mais où est passée la femme de Kim Jong Un? Le dirigeant s'affiche avec... SON EX

Voilà près de 9 mois que la femme de Kim Kong Un n'a pas été aperçue. Ri Sol-ju n'a plus été vue dans un événement public ou privé et cela entraîne les rumeurs les plus folles. A-t-elle des problèmes de santé? Selon certains, la santé de la Première dame est fragile, ce qui expliquerait son absence depuis plusieurs mois. D'autres tablent sur une grossesse qui n'aurait pas été annoncée.

Mais quelle que soit la raison de cette absence soudaine, c'est la dernière sortie de Kim Jong Un lors d'un défilé militaire qui a suscité la curiosité de plusieurs médias internationaux. Et pour cause: le dirigeant s'est affiché aux côtés de son ex-compagne, la chanteuse Hyon Song-wol, comme le rapporte le journal britannique The Express. Hyon Song-wol a été chargée d'escorter les dignitaires jusqu'à leurs sièges avant de remettre des fleurs à Kim Jong Un... Cette tâche est d'habitude réservée à la sœur cadette de Kim, Kim Yo Jong.

Il semblerait que Hyon Song-wol, 43 ans, avait rencontré le dirigeant alors qu'ils étaient encore adolescents.

Kim Jong Un et Ri Sol-ju sont mariés depuis 2009. Le couple a trois enfants selon plusieurs médias internationaux. L'aîné serait âgé de 10 ans. Le dictateur nord-coréen n'a jamais évoqué sa vie privée publiquement.