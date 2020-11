Halloween: la reine du déguisement, Heidi Klum, entretient le mystère dans des vidéos INTRIGANTES

Heidi Klum a débuté sa course au déguisement à l'occasion d'Halloween. Chaque année, son équipe de professionnels se surpasse pour dévoiler un déguisement d'Halloween hors-du-commun. "Devinez-vous ce que ça va être?" écrit Heidi Klum. "Se fondre dans la masse" semble être le credo de la mannequin cette année. Tantôt faite de marbre ou de bois, elle se fond dans différents décors comme en témoignent plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. "D'abord, tu me vois puis tu ne me vois plus", rigole-t-elle. Ses enfants apparaissent quant à eux en zombies.

L'année dernière, elle avait surpris ses fans en leur proposant de suivre sa transformation en direct via une vitrine. Cette dernière avait duré près de 13h.