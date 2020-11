Johnny Hallyday n'a rien dit de ses problèmes de respiration: "Il a été digne jusqu'au bout", se souvient Laeticia

Cela fait presque 3 ans que Johnny Hallyday nous a quittés, et il décroche encore la première place des ventes d'albums. Un coffret vient de sortir, qui comporte notamment un documentaire qui retrace son dernier road-trip à moto aux Etats Unis, juste avant que le cancer au poumon soit diagnostiqué.

De la Nouvelle Orléans à Los Angeles, Johnny Hallyday a avalé 500 kms chaque jour, sur sa moto. Il était entouré de ses vieux copains pour vivre pleinement cette Amérique qui l'a toujours fait rêver. "Ce qu'il aime, c'est savoir où il est et ce qu'il s'est passé dans ces endroits-là. Pour se rapprocher des films qu'il a vus, des livres qu'ils a lus ou des merveilleux tableaux de Norman Rockwell. Il veut mettre le doigt sur ces souvenirs", confie son ami Pierre Billon.

On a tous vu ce film ensemble

C'est au cours de ce voyage très physique que Johnny Hallyday rencontre ses premiers problèmes de respiration. Mais il ne baisse pas les bras pour autant. "Je savais qu'il se passait quelque chose mais il a eu un courage exceptionnel parce qu'il n'a pas voulu le montrer à ses amis, il n'a pas voulu le partager. Il a été digne jusqu'au bout", se souvient Laeticia Hallyday.

Johnny a eu le temps de le visionner ce film souvenir lors de dernières retrouvailles avec ses amis, quelques jours à peine avant de tirer sa révérence. "On a tous vu ce film ensemble. À la fin, on était tous très émus et Johnny a dit 'Comment ça se fait qu'il n'est pas en couleur?'. Et à ce moment-là, Sébastien Farran, qui était son producteur, lui a dit: 'C'est toi qui a demandé que ce soit en noir et blanc", explique Pierre Billon.

Johnny a voulu partager avec ses fans. sa dernière virée rock'nroll. C'était son dernier rêve américain.