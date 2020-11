Après Bigard et Afida Turner, c'est au tour de... Kim Glow: "Je vais me présenter aux élections en 2022"

En octobre, Kim Glow avait dit sur les réseaux sociaux que le président français allait annoncer un second confinement. De nombreux internautes s'étaient moqués de la trentenaire. Lorsqu'Emmanuel Macron a parlé aux Français, la candidate de téléréalité était fière d'avoir eu raison. Elle n'a pas hésité à le faire savoir à ses détracteurs.

Depuis, Kim Glow a d'autres ambitions...



"Mes Chers Compatriotes. Samedi 24 octobre, je vous ai annoncé officiellement, avant même le gouvernement, le reconfinement de la France entière! Ne doutez plus jamais de moi! J'ai pris la décision de me présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022", a lancé la femme de 34 ans, qui souhaite un salaire minimum à 2 000 euros pour tout le monde, au lieu des 1.500 euros d'application pour le moment.



L'ex-candidate des Anges de la téléréalité veut que aussi "tous les sans-abri aient un logement sans exception". "J’ai une campagne extraordinaire", a dit Kim Glow.

L'influenceuse n'est pas la seule, hors du monde politique, a avoir annoncé vouloir devenir présidente de la République. Avant elle, Afida Turner et Jean-Marie Bigard ont souhaité la même chose. Mais l'humoriste a fini par changer d'avis, considérant que ce projet n'est "pas au goût du jour" et qu'il n'a "jamais voulu" faire de politique.



"Je laisse chauffer la cocotte-minute à feu doux pour savoir combien de gens seraient derrière moi si ça arrivait, mais pour l'instant ce n'est pas au goût du jour", a déclaré l'humoriste au magazine Society. "J'y connais rien en politique. J'ai jamais voulu en faire. Je me ferais déchiqueter si je rentrais sur le terrain. Je préfère gueuler en tribune", a-t-il encore dit au quinzomadaire paru le 11 juin.



> COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce dimanche 1 novembre?