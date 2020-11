Omar Sy: sa fille Sabah chante dans une vidéo Instagram, sa VOIX surprend les internautes

Sabah, la fille d'Omar Sy, a publié une vidéo d'elle en train d'interpréter la chanson There Are Worse Things I Can Do de Grease sur Instagram le 31 octobre. L'adolescente passionnée de musique a impressionné les internautes par son talent. La jeune fille qui a célebré son 17e anniversaire le 23 octobre a une incroyable voix. Les followers de la fille d'Hélène Sy ont rapidement salué sa prestation. "Une voix d’ange", "Une si belle voix", ont écrit certains, déjà fans.



