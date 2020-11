Pierce Brosnan rend hommage à Sean Connery: "Vous étiez le meilleur James Bond"

Pierce Brosnan a rejoint les nombreux hommages à "l'un des vrais grands du cinéma", Sir Sean Connery. Pour lui, l'acteur écossais, "splendeur cinématographique", "vivra à jamais". Sean Connery, considéré par beaucoup comme le meilleur James Bond, est mort "paisiblement dans son sommeil, entouré de sa famille" chez lui aux Bahamas samedi. Il avait 90 ans.



Au cours d'une brillante carrière de cinq décennies, l'acteur écossais a remporté un Oscar, deux Baftas et trois Golden Globes, et a continué à connaître un énorme succès après avoir quitté le rôle de Bond.



Pierce Brosnan, qui a joué le rôle de l'agent secret dans quatre films, a déclaré que chaque Bond suivant se tournait vers Sean Connery "avec révérence et admiration".



"Sean Connery, vous étiez mon meilleur James Bond quand j'étais enfant, et en tant qu'homme qui est devenu James Bond lui-même. Vous avez jeté une longue ombre de splendeur cinématographique qui vivra à jamais (...) Vous avez ouvert la voie pour nous tous qui avons suivi vos pas emblématiques. Chacun à son tour vous a regardé avec révérence et admiration alors que nous avancions avec nos propres interprétations du rôle", a dit l'homme.



"Vous étiez puissant à tous égards, en tant qu'acteur et en tant qu'homme, et vous le resterez jusqu'à la fin des temps. Vous étiez aimé du monde entier et vous nous manquerez. Que Dieu vous bénisse, reposez-vous maintenant, soyez en paix".



"Il a défini une ère et un style", a déclaré dans un communiqué le Britannique Daniel Craig, interprète du personnage inventé par l'écrivain Ian Fleming dont le prochain volet des aventures, "Mourir peut attendre", doit sortir en avril 2021.



"Où qu'il soit j'espère qu'il y a un club de golf", a ajouté l'acteur de 52 ans, dans un clin d'oeil à l'une des passions de l'Ecossais.



Selon les proches de Roger Moore, qui s'était lui aussi glissé dans le costume du célèbre agent secret, "Roger a toujours soutenu que Sean était le meilleur James Bond de tous les temps", ont-ils écrit sur le compte Twitter de l'acteur décédé en 2017.



George Lazenby, qui a joué 007 dans "Au service de Sa Majesté", a dit de son côté que son prédécesseur l'avait "inspiré" mais avait aussi "capturé une époque, les années soixante".

Né dans la pauvreté



Sean Connery est né le 25 août 1930 dans la pauvreté en banlieue d'Edimbourg en Ecosse. Il avait quitté l'école tôt et s'était engagé à 16 ans dans la Marine.



Rendu à la vie civile au bout de trois ans après un ulcère, il avait enchaîné les petits boulots : maître-nageur, maçon, routier mais aussi livreur de charbon, garde du corps et polisseur de cercueil.



Il s'était aussi lancé dans le culturisme, terminant troisième au concours de Mister Univers 1950, avant d'embrasser la carrière d'acteur.



Endossant pour la première fois le rôle de 007 dans "Dr No" en 1962, ce brun charismatique et séducteur a incarné à six reprises (sans compter le non-officiel "Jamais plus jamais") l'agent secret. "Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l'entrée indélébile dans l'histoire du cinéma a débuté quand il a prononcé ces mots inoubliables - Mon nom est Bond ... James Bond", lui ont rendu hommage les producteurs de la saga Michael Wilson et Barbara Broccoli.



"Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films", ont-ils déclaré dans un communiqué.



Pour l'indépendance de l'Ecosse



Sean Connery a gagné un Oscar avec "Les Incorruptibles" (1987) et interprété de plus en plus des rôles de père spirituel, dans "Highlander" (1985), "Le nom de la rose" (1986) ou "Indiana Jones et la dernière croisade" (1989).



Bien qu'à la retraite depuis 2003, il était resté immensément populaire. "J'ai grandi en idolâtrant #SeanConnery", a écrit l'acteur Hugh Jackman sur Twitter, le qualifiant de "légende".

Son combat pour l'indépendance de son Ecosse natale a fait lever quelques sourcils et aurait retardé jusqu'en juillet 2000 son anoblissement par la reine Elizabeth II.



En Ecosse, les hommages à l'enfant du pays se sont multipliés, l'ex Premier ministre écossais Alex Salmond le qualifiant de "plus génial écossais au monde".



"C'était une légende internationale mais d'abord et avant tout un écossais patriotique et fier", a souligné sur Twitter l'actuelle cheffe du gouvernement écossais, Nicola Sturgeon.



A Edimbourg, Hamish MacMillian, étudiant, se souvient de l'avoir vu dans "Dr No": "J'ai regardé ça avec mon père quand j'avais dix ans et je m'en souviens. C'était un homme très charmant, tout à fait l'homme britannique typique".



Pour Mara Strange, également interviewée par l'AFP, l'acteur était une "icône", un "modèle pour les Ecossais".



Sean Connery s'était marié une première fois avec une actrice australienne, Diane Cilento, avec laquelle il a eu un fils, Jason, né en 1963. Il avait épousé en secondes noces la portraitiste française Micheline Roquebrune en 1975.



Pour l'ancien président du Festival de Cannes Gilles Jacob, "Sean Connery avait toutes les qualités britanniques : le flegme, l'humour, le contrôle, le golf, l'understatement, plus, par sa femme, toutes les qualités françaises : amour de l'art, l'esprit, l'oeil narquois, l'allure 'une présence internationale. Quel acteur! Quelle belle vie!", s'est-il exclamé sur Twitter.

Les obsèques de l'acteur seront privées, a annoncé sa famille, qui prévoit un service commémoratif "une fois que le virus aura pris fin".

