Coup de théâtre dans "Affaire conclue": ce vendeur change d'avis et tente de racheter son bien (vidéo)

Vendredi 30 octobre, une scène de l'émission Affaire conclue a marqué les téléspectateurs. Alain, un vendeur originaire d’Alsace, était présent pour vendre uns sculpture qui appartenait à sa soeur. La statue estimée à 1000 euros allait être achetée par Alexandra Morel. Mais Alain a subitement changé d'avis.



"Je suis très hésitant, car j’aime vraiment beaucoup cette sculpture et j’hésite à l’acheter à ma sœur directement", a avoué l'homme.



"Ca s'est une bonne idée. Alors écoutez, ce que vous pouvez faire c'est de venir à ma place et moi, je vais essayer de vous le vendre et de faire monter un petit peu la sauce. Si vraiment vous voulez être acheteur, allons-y. Vous êtes capable de mettre plus de pognon pour votre soeur?", a proposé Julien Cohen au vendeur indécis. "Oui", a répondu le vendeur... Mais face aux nombreux acheteurs, l'homme a fini par abandonner.



C'est Alexandra Morel a eu le dernier mot pour 1601 euros et a pu acheter l'objet.

