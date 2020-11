Katrina Patchett (Danse avec les Stars) coincée dans une chambre d'hôtel à Singapour

"Premier repas en prison". Katrina Patchett, connue pour sa participation dans Danse avec les Stars, partage sa mésaventure sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle se trouvait à l'aéroport de Singapour (on ignore sa destination), son vol a été annulé, indique le magazine Voici. Après avoir attendu plusieurs heures dans l'aéroport, elle a finalement été conduite, comme des dizaines d'autres voyageurs, dans un hôtel. Elle va devoir y observer une quarantaine de 14 jours. Et selon elle, impossible de sortir de cette chambre. "Je ne peux ni ouvrir la fenêtre, ni sortir de ma chambre pendant deux semaines", écrit-elle.

Quelques instants plus tard, elle photographie son repas "livré devant sa porte" et "déjà froid". "Les deux semaines vont être longues", regrette-t-elle.

Nos confrères du Courrier International décrivaient ces conditions de quarantaine drastiques dans un article publié en septembre dernier. Une résidente de Singapour expliquait s'être crue dans un zoo "avec des boîtes laissées sur le pas de la porte, et d’autres clients en quarantaine sortant de leur chambre au même moment pour récupérer leur repas". Et là aussi, impossible de quitter la chambre avant la fin de la quarantaine. "La carte de la chambre ne fonctionne qu’une seule fois. Si vous quittez votre chambre, vous ne pourrez plus y re-rentrer", l'avait prévenue le personnel de l'hôtel.

