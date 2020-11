- 47 kilos pour Loana: elle partage une photo d'elle en lingerie

Internée en hôpital psychiatrique au début du mois d'octobre, l'ex-star de téléréalité a donné des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram.

Loana semble avoir retrouvé le moral. Depuis son séjour dans un hôpital psychiatrique de Paris, la l'ex-star du Loft ne donnait plus de nouvelles. Privée de téléphone, elle était contrainte à un sevrage de réseaux sociaux. Ce n'est qu'à Halloween que la quadra est ensuite sortie de son silence.

"La vie est géniale"



Après une première publication dans laquelle elle affirmait aller "très bien", Loana a partagé un cliché d'elle-même devant la glace en tenue sexy. "J'adore cette photo ! Jamais je n'aurais osé mettre cette tenue et en être fière... Je faisais plus 120kg et maintenant, 73. La vie est géniale", s'est-elle réjouie.