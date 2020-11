"Johnny, vert de rage, se lève et veut aller casser la figure à Cloclo": cette scène étonnante racontée par un proche du rockeur

Sacha Rhoul, ex-secrétaire particulier de Johnny Hallyday, a parlé de la relation tendue entre le rockeur et Claude François dans le livre Johnny Hallyday et les anges gardiens, la vérité enfin révélée écrit par le journaliste Laurent Lavige. Les deux "idoles des jeunes" étaient rivaux et la tension était palpable...

"Les seuls mecs que Johnny n'aimait pas, car il les trouvait inhumains, c'étaient Claude François et Dick Rivers", a affirmé l’ancien secrétaire de Johnny Hallyday, dont les propos ont été relayés par Voici.

Sacha Rhoul a alors raconté une scène qui a eu lieu alors qu’ils allaient dîner dans un restaurant avec une jeune femme. Claude François se trouvait dans le même établissement lorsqu’il a vu la fille assise à une table avec le secrétaire du rockeur. Ils attendaient l’arrivée de Johnny. Cloclo a fait parvenir une carte à la jeune femme. "Claude n'avait pas vu qu'elle était avec Johnny", a détaillé Sacha Rhoul.



L’interprète de Comme d’habitude possédait l’agence de mannequins "Girls Models". Il faisait peut-être tout "simplement son boulot", a précisé le proche de Johnny.



Mais lorsque le rockeur est arrivé, il n’a pas du tout apprécié le geste du chanteur. Il a voulu régler ses comptes avec son rival. "Johnny, vert de rage, se lève et veut aller casser la figure de Cloclo en bas (...) Je le retiens, le raisonne et, au bout de dix minutes, de négociations, il finit par se calmer et on passe le dîner tranquillement". Sacha Rhoul a réussi à calmer l’artiste.



"Johnny n'appréciait pas Claude pour la simple et bonne raison qu'il était inhumain avec ses employés. On a souvent travaillé avec les mêmes techniciens que Cloclo. Ils nous disaient qu'il était invivable, qu'il insultait ses musiciens ou techniciens en plein spectacle. Johnny était aux antipodes de tout ça", a dit l'homme.

