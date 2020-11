Kanye West remporte quelques voix et annonce son retour pour 2024

Kanye West n'a pas vraiment fait campagne pour les élections présidentielles américaines. Le rappeur a cependant récolté quelques votes, mais il annonce une vraie campagne pour 2024.

Kanye West a jeté l'éponge sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 et a laissé entendre qu'il y aurait une autre candidature de longue haleine dans quatre ans - bien qu'il n'ait pas obtenu beaucoup de voix cette fois-ci.



Kanye West a fait cette concession dans un tweet après être apparu sur le bulletin de vote dans 12 États lors de l'élection présidentielle entre le candidat démocrate Joe Biden et le président Donald Trump, selon les décomptes préliminaires de The Associated Press.

Au Colorado, West a obtenu près de 6 000 voix dans un État qui est allé à Biden. Dans le Vermont, un autre État qui a été choisi pour Biden, West a obtenu plus de 1 200 voix, selon le décompte. Dans l'Arkansas, il a obtenu 3 979 voix; 2 309 voix dans l'Idaho; 3 179 voix dans l'Iowa; 6 259 voix dans le Kentucky; 4 837 voix en Louisiane; 6 796 voix dans le Minnesota; il a obtenu 3 009 voix au Mississippi; il a obtenu 5 587 voix en Oklahoma; 10 188 voix au Tennessee; et il a obtenu 4 053 voix dans l'Utah, selon les décomptes préliminaires.

West a annoncé plus tôt mardi qu'il avait voté pour lui-même, la première fois qu'il a déposé un bulletin de vote lors d'une élection présidentielle américaine. "Dieu est si bon... Aujourd'hui, je vote pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c'est pour quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance... moi", a-t-il tweeté.

